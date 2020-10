Arnaud Kalimuendo se rapproche de plus en plus du RC Lens. Le jeune joueur du PSG (18 ans), devrait rejoindre les Sang et Or sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison, selon Téléfoot.

Kalimuendo est sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG. Ironie du sort, le joueur convoqué avec les U20 tricolore a joué une seule rencontre cette saison, contre Lens...