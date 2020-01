Mercato - Un jeune portier nîmois a la cote en Bundesliga

A Nîmes, le poste de gardien de but est occupé par Paul Bernardoni, rare satisfaction cette saison. Sa doublure, le jeune Lucas Dias (20 ans), a eu l'occasion d'apparaître en Ligue 1 après la blessure à la cheville de ce premier au cours de la première moitié de saison. Pourtant, c'est bel et bien un autre gardien nîmois qui est courtisé en Allemagne. Selon L'Equipe, le jeune Amjhad Nazih (17 ans) serait dans le viseur du RB Leipzig et de Schalke 04 qui se sont renseignés au sujet de l'international tricolore U17. Actuellement, Nazih est sous contrat stagiaire jusqu'en 2022 avec le Nîmes Olympique.