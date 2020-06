Mercato - Un marché des transferts franco-français démarre lundi !

Comme pressenti, la LFP a officialisé l'ouverture d'un marché des transferts entre clubs français, à partir du lundi 8 juin.

Les clubs français vont pouvoir démarrer leurs emplettes à partir de la semaine prochaine. La LFP vient effectivement d'annoncer l'ouverture d'une "période des transferts entre clubs français" à compter de ce lundi, sur décision de son conseil d'administration réuni ce vendredi. Des transferts déjà conclus pourraient donc voir le jour et être officialisés dans la foulée, comme par exemple celui de Paul Bernardoni (Bordeaux) vers Angers.

Bien sûr, il pourrait également y avoir des transactions entre clubs de Ligue 1 et Ligue 2. L'attaquant clermontois Adrian Grbic, qui suscite de nombreuses convoitises au sein de l'élite, peut logiquement être cité, même si son départ pourrait encore mettre du temps à se préciser.

"Un prochain Conseil d’Administration fixera l’ouverture de la période internationale et la clôture définitive du marché au regard des décisions de la FIFA et des discussions en cours avec les autres ligues européennes", ajoute le communiqué de la Ligue. Rappelons que la majeure partie des autres championnats européens vont reprendre ou l'ont déjà fait, comme la Bundesliga (Allemagne) ou la Liga NOS (Portugal), et ne devraient pas se conclure avant la fin du mois de juillet.