Mercato - Un Nîmois sur les tablettes du MHSC ?

L'été dernier, le mercato du Nîmes Olympique a été marqué par le départ de Téji Savanier pour rejoindre le rival historique, le MHSC (contre 10 millions d'euros). Une expérience que les supporters nîmois ont forcément eu du mal à digérer. Cette année, c'est un nouveau joueur du club gardois qui serait dans le viseur des dirigeants héraultais, et pas des moindres. Il s'agirait du capitaine, Anthony Briançon (25 ans). Formé à l'OL, il évolue au NO depuis 2012, et a engrangé de l'expérience en Ligue 1 depuis la remontée du club en 2018 (22 matchs et 1 but cette saison en championnat).

Une information à prendre évidemment avec des pincettes au regard de la rivalité existante entre les deux voisins. Mais la Gazette de Nîmes a confirmé les récents bruits de couloir autour d'un potentiel intérêt du MHSC pour le joueur. D’ailleurs, d'autres écuries de Ligue 1 seraient également sur le coup. "Il est vrai que plusieurs clubs français s'intéressent à Anthony Briançon dont Saint-Etienne, Rennes ou Montpellier" peut-on lire. "Au contraire de certaines formations, le MHSC n'est pas trop fragilisé par la crise mais difficile d'évoquer un transfert payant durant cette période de Covid-19". Le média local précise enfin que "pour l'instant, Nîmes n'a reçu d'offre ferme à son sujet".