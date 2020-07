Mercato - Un nouveau défi en Italie pour Leonardo Jardim ?

Sans club depuis décembre 2019 et sa deuxième éviction de l’AS Monaco, Leonardo Jardim pourrait rebondir cet été sur un nouveau banc. Le technicien portugais, approché par Flamengo comme l’a dévoilé A Bola, aurait d’après le quotidien lisboète refusé l’offre du club de Rio. Privilégiant un nouveau défi en Europe plutôt qu’ailleurs, l’homme de 45 ans attendait patiemment une nouvelle offre.

Et selon les informations du Corriere Dello Sport, c’est la Fiorentina qui aurait toqué à la porte de l’ex-monégasque, qui viendrait donc remplacer Giuseppe Iachini. L'Italien (56 ans), arrivé sur le banc de la Viola en décembre 2019 et encore sous contrat jusqu'en 2021, n’a pas convaincu les dirigeants de la Fio, avec à trois journées du terme du Calcio une triste 10e place pour le club de Florence. Après les championnats portugais, grec, et français, Leonardo Jardim pourrait donc débarquer en Italie pour y découvrir les joies de la Serie A.