Mercato - Un nouveau prétendant pour Olivier Giroud

C'est un secret de polichinelle : Olivier Giroud veut quitter Chelsea dès cet hiver. Peu utilisé depuis l'arrivée de Frank Lampard sur le banc des Blues (7 matchs toutes compétitions confondues), l'attaquant, dont le contrat arrive à son terme dans six mois, cherche une porte de sortie en vue de l'Euro 2020 qui se trame. Selon le Daily Mail, Newcastle, treizième de Premier League, serait entré dans la danse pour faire venir l’avant-centre.

Au grand dam des Lyonnais qui voulaient attirer Giroud, les Magpies auraient formulé une offre de prêt aux Londoniens. Le Français viendrait épauler Joelinton, recruté l’été dernier contre 45 millions d’euros et peu convaincant depuis son arrivée (1 but, 2 passes décisives toutes compétitions confondues). La concurrence s’annonce rude puisque Aston Villa, l’Inter Milan et les Glasgow Rangers ont récemment suscité un intérêt pour le joueur de 33 ans.