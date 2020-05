Mercato - Un premier français tout proche de quitter le FC Barcelone

Jean-Clair Todibo, qui va revenir de son prêt à Schalke, devrait être transféré dans la foulée par le Barça. Probablement à Everton, prêt à débourser les 25 millions d'euros réclamés par les Blaugrana.

La salle des départs du FC Barcelone a un accent bien français, à l'approche du marché des transferts. Au cours des dernières semaines, les noms de plusieurs tricolores ont été cités parmi les joueurs dont le club culé accepterait de se séparer, afin de renflouer ses caisses et accélérer sur les recrutements de Lautaro Martinez (Inter Milan) et Miralem Pjanic (Juventus Turin).

Antoine Griezmann y est passé, tout comme Ousmane Dembélé, même si ces deux-là devraient finalement rester au Nou Camp une saison de plus. Et si Clément Lenglet est pour l'instant épargné par ces rumeurs de transferts, Samuel Umtiti et Jean-Clair Todibo les alimentent chaque jour malgré eux. Le champion du monde est toujours considéré par ses dirigeants comme un moyen de récupérer une jolie somme cet été, rappelle Sport dans son édition du jour. Le quotidien catalan affirme cependant que c'est l'ancien toulousain qui sera le premier à partir.

Umtiti toujours sur la liste des transferts

Todibo, déjà désigné comme "la première vente du Barça", est en fait déjà parti depuis l'hiver dernier. Prêté à Schalke pour six mois, il s'est montré plutôt convaincant dans la Ruhr, mais le club allemand n'a plus les moyens de lever son option d'achat, fixée à 25 millions d'euros. Une somme que des clubs anglais seraient disposés à investir sur le jeune défenseur (20 ans), à commencer par Everton. Les Toffees entretiennent d'excellentes relations avec le Barça, avec qui ils ont récemment négocié les transferts d'André Gomes, Lucas Digne ou encore Yerry Mina, et pourraient encore lui rendre un fier service en récupérant Todibo, dans un deal qui pourrait donc être conclu très rapidement.