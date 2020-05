Mercato - Un retour à l'OGC Nice ? Hugo Lloris répond

Formé (1997-2005) et révélé aux yeux du grand public sous les couleurs de l'OGC Nice (2005-2008, 78 matches joués toutes compétitions confondues), Hugo Lloris (33 ans) garde un oeil attentif sur l'actualité des Aiglons. Une donnée suffisante pour envisager un retour sur la Côte d'Azur avant la fin de sa riche carrière ? Interrogé à ce sujet par le quotidien Nice-Matin, le gardien de but et capitaine de Tottenham, en bon adepte de la langue de bois, a botté en touche.

"Je suis beaucoup l'actualité du club car j'y suis très attaché. J'ai encore des objectifs personnels. Pour le moment, je suis concentré sur Tottenham. Le travail effectué par Lionel (Letizi) et Nicolas (Dehon) est à mettre en avant, comme les bonnes performances de Walter Benitez. Ce dernier a largement contribué à la réussite du club ces dernières saisons. J'espère que ça va perdurer encore un moment", a indiqué l'international tricolore (144 sélections).