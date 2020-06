Mercato - Un retour au MHSC ? La réponse de Giroud

Entre 2010 et 2012, Olivier Giroud a fait les beaux jours du Montpellier Hérault. Avec 39 buts inscrits en 85 rencontre jouées toutes compétitions confondues, l'avant-centre français a grandement contribué à l'obtention du titre de Champion de France, remporté en 2012. Désormais âgé de 33 ans, l'international tricolore (97 sélections, 39 buts) de Chelsea se rapproche de la fin de sa carrière. Sur les ondes de Radio France Bleu Hérault, le natif de Chambéry a donc évoqué un potentiel retour à la Paillade, sans trop se mouiller.

"Je ne veux pas donner de faux espoirs ou de fausses informations. J'espère jouer au plus haut niveau, la Ligue des Champions et les Coupes d'Europe, encore au moins un ou deux ans. On fera le point après. J’étudierai les propositions qui s'offriront à moi. Maintenant, je ne peux pas promettre que je finirai un an à Montpellier, ce n'est pas possible. Mais le fait de savoir que Montpellier compte beaucoup pour moi, ça devrait faire plaisir aux supporters", a-t-il lâché à nos confrères.