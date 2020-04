Mercato - Un retour de Cristiano Ronaldo n'est pas dans les plans du Real

Annoncé proche d'un retour au Real Madrid cet été, Cristiano Ronaldo n'est finalement pas dans les plans du club madrilène, selon les informations des deux médias spécialisés AS et Marca.

Parti du Real Madrid à la Juventus il y a un an et demi après une troisième Ligue des Champions consécutive, Cristiano Ronaldo pourrait à nouveau changer d'écurie, malgré ses 35 ans. L'attaquant portugais, qui coûterait trop cher pour la Juve notamment en raison de cette crise liée au coronavirus, a été annoncé, ces derniers jours, dans le viseur du Real pour un retour flamboyant.

Mais ce mardi, Marca et AS ont décidé de tuer dans l'oeuf cette rumeur. Les deux quotidiens madrilènes expliquent, en effet, que le Real ne fera pas cette folie cet été et ne veut pas prendre en charge un énorme salaire. Sans oublier le transfert de CR7, qui serait compris entre 50 et 70 millions d'euros selon les estimations. Pour rappel, face à la crise économique liée au coronavirus, les Merengue ont d'ailleurs pris la décision de repousser le transfert de Kylian Mbappé à 2021.

Pour une source proche du club interrogée par Marca, le transfert de Ronaldo n'est clairement pas à l'ordre du jour : "Cela ne rentre pas dans la politique sportive du club". S'il venait à être poussé dehors par la Juve, CR7 devra alors se trouver un autre point de chute.