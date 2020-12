Mercato - Un retour de Neymar à Barcelone pas complètement enterré ?

Cela faisait longtemps que personne n'avait plus remis une pièce dans la machine. Alors que le contrat de Neymar arrive à son terme en juin 2022, plusieurs clubs surveillent de près la situation de l'international brésilien dans la capitale. Même si selon le joueur et sa direction les discussions vont dans le sens d'une prolongation au PSG, du côté de Barcelone on croit toujours en un retour de l'attaquant de 28 ans. Lors d'un entretien accordé à El Larguero, Sandro Rossel a assuré que la star parisienne souhaitait faire son retour en Catalogne

"Il devrait y avoir une seconde mi-temps avec Neymar. Je lui ferais deux contrats : un pour le sport et un pour le comportement. Je suis convaincu qu'il veut revenir au Barça" a affirmé l'ancien président du FC Barcelone entre 2010 et 2014.