Mercato - Un retour de Rémy au LOSC ? La réponse de Galtier

À l'heure actuelle, Loïc Rémy (33 ans) est libre, sans club. En fin de contrat à Lille au 30 juin dernier, l'attaquant français (7 buts en 20 matches de Ligue 1 cette saison) a été recalé par Benevento, qu'il devait rejoindre. Le Tricolore n'a pas satisfait à la visite médicale qu'il a passée avec le club italien, promu en Serie A. Lors de son passage en conférence de presse ce jeudi après-midi, Christophe Galtier, l'entraîneur des Dogues, a brièvement évoqué ce sujet, précisant rapidement que l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais ne reviendra pas au LOSC.

"Loïc est confronté au même problème qu’il a eu partout où il a signé des contrats. Sa visite médicale a été recalée. Chez nous, quatre ou cinq experts s’étaient posé sur le dossier pour valider sa qualification. Je suis sûr qu’il trouvera un point de chute. Son problème existe depuis très longtemps", a d'abord lancé le technicien nordiste. "Est-ce qu’il reviendra à Lille ? Non. Il a été très clair et correct. Il est très difficile pour différentes raisons de vouloir récupérer Loïc, sur un plan moral, alors que les contrats du LOSC et en Italie n’étaient pas du tout les mêmes. Il y a ce côté moral et puis quand un joueur a pris la décision de partir, je pense que ce n’est pas facile pour lui de retourner d’où il vient. L’histoire s’est arrêtée. Il faut lui souhaiter de trouver un projet à la hauteur de ses qualités et ses ambitions", a conclu "Galette".