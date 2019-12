Mercato - Un retour en L1 pour Bryan Dabo ?

En manque de temps de jeu depuis son arrivée à la Fiorentina (aucun match joué cette saison), l’ancien pensionnaire de Ligue 1 Bryan Dabo pourrait relancer sa carrière dans l’Hexagone selon les informations de France Football. Le milieu relayeur de 27 ans, qui a évolué à Montpellier entre 2010 et 2016 et à Saint-Étienne entre 2016 et 2018, est ciblé par Nantes et Brest.

Sous contrat jusqu’en 2021, le joueur ne sera pas retenu par la Viola qui souhaite le vendre cet hiver. L’international burkinabé jouit d’une certaine cote en France et pourrait s’avérer être une bonne pioche pour le club qui l’attirera.