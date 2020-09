Mercato - Une autre pépite brésilienne est annoncée à l'OM !

L'Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu sur Luis Henrique pour renforcer son attaque, à en croire RMC Sport.

Les rumeurs risquent d'aller crescendo d'ici mercredi et l'arrivée, officielle, du nouvel attaquant de l'Olympique de Marseille. Hier, lors du match nul 1-1 face au LOSC, André Villas-Boas a annoncé qu'un renfort offensif signera d'ici mercredi. Si L'Equipe du Soir et FootMercato ont dévoilé le nom de Marcos Paulo, RMC assure que c'est finalement Luis Henrique qui devrait débarquer dans la cité phocéenne.

Âgé de 18 ans, l’attaquant appartient au club de Três Passos Atlético Clube et est preté à Botafogo. Il devrait s'envoler ce lundi soir pour la France et Marseille. Toujours d'après nos confrères, une source interne au club de Botafogo a confirmé ce mouvement : "Luis n’a pas joué dimanche avec nous pour son transfert. Il prépare son arrivée à l’OM et a dit au revoir à ses coéquipiers".

Henrique arriverait mardi soir à Marseille pour passer sa visite médicale le lendemain. Pour arracher sa pépite, l'OM devrait casser sa tirelire et débourser 10 millions d'euros. De son côté, le jeune Brésilien paraphera un bail jusqu'en juin 2025 avec Marseille. Pisté plusieurs mois par la Juve, Henrique a disputé 9 matchs avec Botafogo pour 1 passe décisive.