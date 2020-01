Mercato - Une entrevue Tottenham-Real pour Gareth Bale

À en croire les informations de Juanfe Sanz, journaliste de la Sexta, présent sur le plateau du Chiringuito, Daniel Levy, président de Tottenham, et son homologue du Real Madrid, Florentino Pérez, se sont entretenus ce lundi au sujet d'un possible transfert de Gareth Bale (30 ans). Arrivé dans la capitale espagnole en 2013, auréolé du titre de transfert le plus cher de l'histoire du football (101 millions d'euros), le Gallois n'a jamais eu le rendement escompté (2 buts, 2 passes décisives en 14 matchs cette saison).

Avec la blessure longue durée de Kane, les Spurs seraient décidés à rapatrier leur ex latéral gauche (qui a évolué sous les couleurs londoniennes entre 2007 et 2013). Miné par les blessures, il n'est plus en odeur de sainteté depuis les récentes polémiques créées avec sa sélection. En décidant de quitter Santiago Bernabeu en plein match lors de la victoire du Real Madrid contre le FC Séville, il s'est une nouvelle fois attiré les foudres des supporters merengue.