Mercato - Une offensive d'Arsenal pour un cadre du LOSC ?

D’après les informations de The Athletic, Arsenal jouerait son va-tout pour faire venir le défenseur lillois Gabriel Magalhaes (22 ans). Avec leur élimination précoce en Ligue des Champions, les Lillois doivent dégraisser, comme l’a récemment fait savoir le président Gérard Lopez : "Des ajustements au mercato ? Oui, éventuellement. Avec peut-être un départ en défense et au milieu de terrain. Et puis éventuellement aller chercher un attaquant".

Annoncé dans le viseur de Wolverhampton il y a quelques semaines, l’indispensable brésilien (23 matchs toutes compétitions confondues) figurerait sur la short-list du nouvel entraîneur londonien, Mikel Arteta. Dans son optique d’achat-revente, les Dogues réaliseraient une énorme plus-value. Acheté à Avai FC en 2017 contre la modique somme de 3 millions d’euros, le joueur sous contrat jusqu’en 2021 pourrait rapporter 30 millions d’euros au LOSC.