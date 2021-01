Mercato - Une offre pour Luiz Gustavo de la part de l'OL ?

C'est une rumeur qui circule depuis un peu plus d'un an du côté de l'Olympique Lyonnais et ne cesse de revenir à chaque mercato. Les dirigeants des Gones seraient sous le charme de Luiz Gustavo et souhaiteraient le faire revenir en Ligue 1, mais cette fois-ci sous un maillot rouge et bleu.

Selon les informations de journal Fotomaç, la direction des Gones aurait fait une offre à Fenerbahçe pour l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Une information à prendre avec des pincettes au vu de la panoplie de milieu de terrain qu'il y a dans le club rhodanien. De plus, le club turc souhaite actuellement alléger sa masse salariale, cette fuite pourrait donc être une manière de faire monter les enchères.