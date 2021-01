Mercato - Une pépite portugaise pourrait remplacer Marcelo au Real Madrid

Le Real Madrid prépare l'avenir. Barré par la concurrence de Ferland Mendy (25 ans), Marcelo (32 ans) joue beaucoup moins cette saison et pourrait être emmené à partir à un an et demi de la fin de son contrat. Alors pour remplacer le brésilien, la Casa Blanca a déjà un nom en tête : Nuno Mendes (18 ans). Le portugais explose depuis plusieurs mois avec le Sporting où il est titulaire sur le couloir gauche du 3-4-3 de Ruben Amorim. Latéral technique et rapide, Nuno Mendes a récemment prolongé son contrat avec les Leões jusqu'en 2025 avec une clause libératoire à 70 millions d'euros. Pour s'attacher ses services, les Merengues devront donc mettre le prix et faire face à la concurrence de plusieurs grands clubs européens comme Liverpool, Manchester United, la Juventus où encore le PSG. Rien que ça.