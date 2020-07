Mercato - Une piste au Qatar pour Cesc Fabregas

Arrivée à Monaco en janvier 2019, Cesc Fabregas (33 ans) pourrait quitter le Rocher dès cet été. Selon France Football, le milieu de terrain espagnol est dans le viseur d'Al-Gharafa, club qatari. Sa famille se sent bien en principauté et n'a pas envie de lever les voiles. Sous contrat jusqu'en 2022 avec l'ASM, l'Espagnol représente l'un des plus gros salaires du club.

Cette saison il a joué 22 matchs toutes compétitions confondues et délivré trois passes décisives. Loin du niveau qui était le sien à Barcelone ou Chelsea, Fabregas n'a jamais vraiment convaincu sous le maillot monégasque.