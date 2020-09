Mercato - Une piste en Turquie pour le FC Nantes

En quête d'un attaquant axial avant la fin du mercato, le FC Nantes a déjà activé les pistes Lincoln (Flamengo) et Antonio Colak (Rijeka). Une autre a émergé chez nos confrères de 20 Minutes, elle mène à l'international norvégien Fredrik Gulbrandsen.

L'avant-centre de 28 ans sort d'une saison délicate à l'Istanbul Basaksehir, où il n'a été titularisé qu'à neuf reprises en SüperLig (pour 3 buts et 1 passe). Arrivé l'été dernier sur les rives du Bosphore, après avoir évolué à Molde (Norvège), au RB Salzburg (Autriche) et au New York RB (Etats-Unis), il est sous contrat jusqu'en 2022 avec les champions de Turquie.