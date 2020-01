Mercato - Une porte de sortie s'offre à Islam Slimani

Auteur de six mois convaincants à Monaco, où il est prêté jusqu'à la fin de la saison par Leicester, Islam Slimani suscite l'intérêt d'un autre club de Premier League : Aston Villa.

Près de trois semaines après le remplacement de Leonardo Jardim par Robert Moreno, l'hiver monégasque nous réserve peut-être encore quelques surprises. On ne parle pas ici de la résiliation du contrat de Naldo, qui avait disparu des radars depuis plusieurs mois déjà, mais de l'avenir d'Islam Slimani (31 ans).

L'attaquant algérien, prêté depuis le début de saison par Leicester, a encore au moins cinq mois de contrat à honorer avec l'ASM, qui aura même l'occasion de lever son option d'achat en juin (environ 10 M€), mais l'hypothèse d'un départ inopiné, dès ce mois de janvier, fait son chemin en Angleterre. D'après les informations de Sky Sports, Aston Villa, qui cherche un nouveau renfort de poids en attaque, a ciblé le profil de l'ex-buteur des Foxes.

Aston Villa doit s'entendre avec Monaco

Pour parvenir à ses fins, à savoir la conclusion d'un nouveau prêt de Slimani jusqu'en fin de saison, l'actuel 18e de Premier League devra non seulement se mettre d'accord avec Leicester, mais aussi avec les dirigeants monégasques. C'est là qu'un certain flou demeure, car s'il a déjà inscrit la bagatelle de 7 buts (pour autant de passes décisives, en 13 matchs de Ligue 1), le Fennec ne semble pas considéré comme un titulaire en puissance par Moreno et rien ne dit que l'ASM s'opposera catégoriquement à son départ.