Mercato - Une vente de Florian Thauvin à l'étude à l'OM

Florian Thauvin, qui arrivera à un an de la fin de son contrat l'été prochain, suscite déjà des interrogations chez les hautes sphères de l'OM, où l'hypothèse d'une vente n'est pas exclue...

Absent depuis début septembre, à cause d'une opération à la cheville qui devrait le tenir éloigné des terrains jusqu'en février, Florian Thauvin pensait pouvoir rester en marge de l'actualité marseillaise, y compris durant la période faste du mercato. Mais le milieu offensif de 26 ans (il fêtera ses 27 ans en janvier) arrive à dix-huit mois de la fin de son contrat et son cas suscite déjà des interrogations sur la Canebière.

Nos confrères de L'Equipe, qui ne manquent pas de rappeler que d'autres éléments clefs de l'effectif olympien verront eux aussi leur contrat expirer en juin 2021 (Mandanda, Amavi, Germain, Lopez), font savoir ce lundi que les dirigeants marseillais envisagent plusieurs réponses à cette problématique : une prolongation, bien sûr, mais aussi une vente dès l'été prochain, "clairement envisagée" d'après le quotidien.

Cette deuxième option éviterait aux pensionnaires de la Commanderie le risque de voir l'un de leurs joueurs les plus bankables (le CIES évalue sa valeur marchande entre 20 et 30 M€) partir gratuitement, mais permettrait aussi d'équilibrer des comptes qui seront encore dans le rouge (déficit de plus de 80 M€ en 2018-2019). L'OM se tâte, donc, et sa décision dépendra probablement du retour à la compétition de Thauvin, voire de ses performances à l'Euro sous le maillot Bleu s'il y participe.