Mercato - Upamecano aurait choisi sa prochaine destination !

A 21 ans, Dayot Upamecano arrive à un tournant majeur de sa carrière. Désireux de progresser en relevant un nouveau challenge dans un club plus huppé que le RB Leipzig, l'international espoir français (titulaire à 21 reprises en Bundesliga cette saison) ne manque pas de courtisans. Plusieurs cadors européens lui font les yeux doux, dont le Real Madrid, à la demande de Zinedine Zidane en personne. Mais Bild affirme que le défenseur central aurait déjà fait son choix ! Et c'est vers le Bayern Munich, leader du championnat allemand, qu'il souhaiterait poursuivre sa carrière prometteuse.

Le quotidien précise que le joueur et le club bavarois se seraient même mis d'accord dans l'optique d'un transfert lors du prochain mercato. Il ne reste plus qu'aux clubs à faire de même sur son indemnité. Et à ce sujet, le Bayern dont les économies ont été fragilisées par la crise du coronavirus, ne souhaite pas payer le montant intégral de la clause d'Upamecano, soit 60 millions d'euros. Néanmoins, étant donné que le Français est sous contrat jusqu'en 2021, les dirigeants de Leipzig risquent de se trouver en position défavorable pour négocier le montant du transfert du joueur, au risque de le voir partir librement la saison prochaine, en cas de désaccord.