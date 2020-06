Mercato - VAFC : le club a offert une prolongation à Jérôme Prior

Annoncé dans les petits papiers de l'AS Saint-Etienne en cas de départ estival de Stéphane Ruffier (33 ans), Jérôme Prior (24 ans) est, à l'heure actuelle, toujours un joueur du Valenciennes FC. La formation de Ligue 2 compte d'ailleurs bien le conserver et, en tout cas, fait tout pour parvenir à ses fins. L'ancien portier des Girondins de Bordeaux (27 matches joués en championnat cette saison, 17 buts concédés, 13 clean sheets), lié aux abords du Hainaut jusqu'au 30 juin 2021, dispose, en effet, d'une offre de prolongation entre ses mains.

Entraîneur des gardiens au VAFC, Jérémie Janot, accessoirement ancien gardien emblématique des Verts, a évoqué la situation de son protégé : "Il a un contrat et nous voulons le garder", a-t-il indiqué dans une interview accordée au site MaLigue2. "Après, le marché me dépasse. Je vais tout faire pour travailler avec lui à Valenciennes la saison prochaine. Il a aussi une prolongation de contrat faite par le club. Si on nous avait dit que le jour où nous l’avions pris, nous aurions cette problématique, nous aurions signé de suite. C’est la récompense de son travail", a poursuivi l'ancien portier forézien.