Mercato - Valence place tous ses Français sur une énorme liste d'indésirables

Le Valence CF veut faire un impressionnant dégraissage cet été et a placé de nombreux joueurs sur la liste des transferts. Parmi eux, on retrouve les 5 Français de l'effectif !

Rien ne va plus à Valence. Le club espagnol doit, en effet, restructurer tout son organigramme puisqu'il n'y a, à l'heure actuelle, ni directeur général, ni directeur sportif, ni entraîneur. Et au rayon de l'effectif aussi, un énorme dégraissage va être réalisé par le propriétaire Peter Lim selon les informations de la Cadena Cope ! Le club aurait d'ailleurs déjà fait savoir aux agents des joueurs en question qu'il fallait trouver un point de chute dans l'été.

Parmi les joueurs invités à quitter Valence, on retrouve notamment le capitaine Dani Parejo, à qui il reste deux ans de contrat. Le milieu espagnol de 31 ans, apparu à 46 reprises toutes compétitions confondues (10 buts, 6 passes), paie notamment sa très mauvaise entente avec le président du club. Il serait déjà pisté par plusieurs écuries espagnoles comme Villarreal, le Real Betis ou le FC Séville. Rodrigo (29 ans) annoncé les années précédentes dans le viseur de Man City et Barcelone, devrait lui aussi quitter la Mestalla cet été. Cette fois, le club che souhaite se débarrasser du joueur à cause de propos d'après-match qui n'ont pas plu. Jasper Cillessen (31 ans), arrivé cet été, Rubén Sobrino (28 ans) et Thierry Correia (21 ans) sont, eux-aussi, listés comme indésirables.

Cette purge concerne aussi les Français de l'effectif. Francis Coquelin, considéré comme un cadre du vestiaire, est placé sur la liste des transferts et serait déjà pisté par Monaco. L'ancien d'Arsenal (29 ans) serait très intéressé par l'idée de revenir en France. Geoffrey Kondogbia (27 ans), dans le viseur de Nice selon certaines rumeurs, Eliaquim Mangala (29 ans), Mouctar Diakhaby (23 ans) et Kevin Gameiro (33 ans) ne seront pas conservés non plus. Ça va bouger cet été à Valence !