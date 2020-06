Mercato - Van de Beek : l'Ajax confirme les intérêts du Real et de MU

Manchester United aurait bel et bien approché l'Ajax Amsterdam pour enrôler Donny van de Beek. Alors qu'une offre de 40 millions d'euros était évoquée dans The Times pour le milieu de terrain, Edwin van der Sar, le directeur sportif du club néerlandais, a confirmé de son côté un intérêt manifesté par le club mancunien. D'ailleurs, l'ancien joueur des Red Devils affirme au passage que le Real Madrid n'aurait finalement peut être pas dit son dernier mot dans ce dossier. "Il est clair que des clubs tels que le Real Madrid et United démontrent un intérêt pour Donny van de Beek" a-t-il lâché auprès du média néerlandais NOS.

Van der Sar avait d'ailleurs averti les prétendants de son protégé le mois dernier en indiquant qu'il ne baisserait pas son prix malgré la crise. The Mirror rappelle que l'Ajax attend au moins 51 millions d'euros pour libérer l'international néerlandais de 23 ans (8 buts, 5 passes décisives en 23 matchs de championnat), sous contrat jusqu'en 2022.