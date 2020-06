Mercato - Van de Beek finalement vers Manchester United ?

Annoncé proche du Real Madrid en début d'année et encore dans les plans du club merengue il y a quelques mois, Donny van de Beek pourrait finalement ne jamais rejoindre la capitale espagnole. Alors qu'il était disposé à formuler une offre de près de 60 millions d'euros, le Real aurait changé d'avis suite à la crise mondiale. Et d'après le média britannique The Times, Manchester United pourrait en profiter pour avancer sur ce dossier.

Après avoir recruté Bruno Fernandes l'hiver dernier, les Red Devils pourraient de nouveau se renforcer dans l'entrejeu puisqu'ils pourraient faire une première proposition à l'Ajax Amsterdam à hauteur de 40 millions d'euros pour le milieu de 23 ans. A Manchester, le vice-président exécutif Ed Woodward compte sur sa bonne entente avec Edwin van der Sar, ancienne légende de Man United et actuel directeur sportif du club néerlandais, pour réussir à finaliser cette opération.