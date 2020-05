Mercato - Van der Sar prévient les prétendants pour Van de Beek

Le 7 mars dernier, Donny van de Beek a probablement disputé son dernier match avec l'Ajax Amsterdam lors de la victoire en championnat sur la pelouse d'Heerenveen (1-3). Sous contrat jusqu'en juin 2022, le milieu néerlandais est annoncé sur le départ depuis plusieurs mois et un accord existerait entre le Real Madrid et lui-même pour un transfert avoisinant les 60 millions d'euros. Malgré la crise actuelle et les difficultés économiques qu'elle va entraîner, l'Ajax n'a aucune intention de revoir ses prix à la baisse, comme l'a affirmé Edwin van der Sar, le directeur général du club.

"Il n'y aura pas de réduction de 50%. Les clubs intéressés peuvent oublier cette baisse. L'année passée nous avons trouvé un accord verbal avec des joueurs Onana, Tagliafico et van de Beek pour qu'ils restent avec nous. Et c'est vrai que nous leur avons promis de les aider à accéder à la prochaine étape de leur carrière. Les grands clubs disent que le prix des transferts baissera et c'est vrai qu'il n'y aura pas de transferts à 200M€, mais dans le cas de l'Ajax il n'y aura pas de réductions pour les clubs acheteurs qui disent qu'on ne paie plus autant..." a-t-il expliqué à Reuters.