Mercato - Vers un duel entre la Juve et l'Inter pour Kumbulla ?

Pur produit du centre de formation du Hellas Vérone, Marash Kumbulla (20 ans) a tapé dans l'oeil des cadors italiens, et pas seulement. En Angleterre, Manchester United, Chelsea et Arsenal s'y sont intéressés, tout comme l'Olympique Lyonnais en France. Mais d'après les dernières informations qui nous viennent d'Italie, un duel final entre la Juventus Turin et l'Inter Milan semble se préparer. Dans son édition du jour, La Stampa affirme que la Juve a trouvé un accord avec le Hellas et le joueur pour un transfert à hauteur de 32 millions d'euros tandis que le défenseur central albanais s'engagerait pour cinq ans.

Mais d'après la Sky Italia, l'Inter Milan serait toujours en pole dans le dossier. Le club lombard négocierait actuellement les chiffres du transfert avec Hellas Vérone. L'issue du dossier serait entre les mains des dirigeants intéristes.