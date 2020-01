Mercato - Vers un prêt d'Adama Soumaoro au Genoa ?

Nouveau rebondissement dans le dossier Adama Soumaoro. À deux jours de la fin du mercato, L'Équipe annonce que le défenseur lillois (27 ans) pourrait rejoindre le Genoa dans le cadre d'un prêt assorti d'une option d'achat, estimée à 10 millions d'euros alors qu'un transfert sec semblait l'option privilégiée par les Dogues.

Une nouvelle fois absent mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de France, face à Épinal (2-1) pour cause de gastro-entérite, Soumaoro vit une saison délicate en raison d'une concurrence hardie à son poste (8 matchs disputés toutes compétitions confondues). En cédant son joueur au 18e de Serie A, le LOSC ne disposerait plus que de trois joueurs disponibles en défense centrale (José Fonte, Gabriel et Djalo) avec l'indisponibilité de Saad Agouzoul (22 ans), toujours à l’infirmerie.