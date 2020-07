Mercato - Victor Osimhen a choisi le Napoli !

Révélation de la saison lilloise, Victor Osimhen donne sa priorité au Napoli pour poursuivre sa progression. Un transfert XXL pourrait aboutir dès cette semaine.

Une saison et puis s'en va. Victor Osimhen, qui avait découvert la Ligue 1 il n'y a même pas un an, s'apprête déjà à quitter l'Hexagone. Un départ attendu au regard de son excellente saison à Lille (18 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues) et de la propension du club nordiste à vendre, chaque année, ses meilleurs éléments. Ce qui était moins sûr, en revanche, c'est la destination que privilégierait l'attaquant nigérian (21 ans). Celle-ci s'est précisée ces dernières heures.

Osimhen, qui s'était rendu à Naples au début du mois, aurait été convaincu par les échanges qui ont suivi, notamment avec Gennaro Gattuso l'entraîneur et Aurelio De Laurentiis le président, et serait désormais décidé à rejoindre le club partenopei. D'après L'Equipe, il aurait même demandé aux dirigeants lillois de ne plus échanger avec les autres clubs intéressés par son transfert, parmi lesquels on retrouvait notamment Liverpool ou l'Inter Milan.

Un transfert record pour les deux clubs

Ce sont donc des négociations exclusives qui démarrent désormais entre le joueur et le Napoli, qui devront s'entendre sur les termes d'un contrat qu'on imagine confortable pour le futur-ex-lillois. De son côté, le LOSC réclamerait 81 millions d'euros pour son transfert, ce qui serait à la fois la plus grosse vente jamais réalisée au domaine de Luchin (devant celle de Nicolas Pépé à Arsenal contre 80 M€) et le plus gros achat de l'histoire du Napoli (devant Gonzalo Higuain pour 39 M€). Tout pourrait être ficelé dans le courant de la semaine.