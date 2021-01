Mercato - Visite médicale en cours pour Marley Aké (video)

L'Olympique de Marseille est tombé d'accord avec la Juventus pour vendre Marley Aké pour un montant tournant autour de 5-7 millions d'euros. Dans le même temps, Franco Tongya devrai faire le chemin inverse pour la même somme. Après avoir passé un test au Covid-19 qui s'est révélé négatif, l'attaquant marseillais de 20 ans a eu le feu vert pour passer sa visite médicale à Turin.

#Juventus: Marley #Aké è arrivato al J|Medical // Aké has arrived at J|Medical to undergo his medical tests ahead of his move to Juventus 🇫🇷⚪️⚫️@Goalitalia @Goal pic.twitter.com/8yxFSof4vN