Mercato - Wahbi Khazri se rapproche de la sortie à Saint-Etienne

Les chances de revoir Wahbi Khazri sous le maillot de l'AS St-Etienne s'amenuisent chaque jour un peu plus. L'attaquant tunisien, qui n'entre plus dans les plans de Claude Puel, a été placé sur la liste des transferts par ses dirigeants et un club turc, Trabzonspor, s'est positionné sur un potentiel transfert. Son offre porterait selon la presse turque sur un prêt payant de 1 million d'euros, assorti d'une option d'achat de 5 M€. Sans évoquer le moindre montant, nos confrères de RMC Sport confirment que Trabzonspor se rapproche d'un deal avec les Verts en affirmant que "quelques menus détails contractuels" restent à négocier entre les deux clubs. Khazri, 29 ans, était arrivé en 2018 dans le Forez contre 7 millions d'euros.