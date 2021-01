Mercato - Watford passe à l'offensive dans le dossier James Léa Siliki

James Léa Siliki ne semble plus entrer dans les plans de Julien Stéphan et a joué peu de matchs depuis le début de saison. Avec seulement six rencontres disputées, le milieu de terrain de 24 ans cherche à quitter le Stade Rennais pour obtenir plus de temps de jeu.

Selon les informations de RMC Sport, le joueur franco-camerounais intéresse Watford qui souhaite pallier le départ d'Etienne Capoue. L'ancien guingampais ne serait pas contre découvrir la Championship et serait prêt à faire ses valises dès cet hiver. Le club breton et les Hornets sont entrés en négociation il y a peu et discutent d'un prêt avec option d'achat.