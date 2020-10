Mercato - Wesley Fofana déclare sa flamme à l'OM

Récemment arrivé à Leicester, Wesley Fofana était interrogé par le Canal Football Club dans un entretien diffusé ce dimanche. Et l'ancien défenseur stéphanois de 19 ans a tenu des propos élogieux envers l'OM.

"Un club qui me fait rêver ? Quand j'étais jeune c'était l'OM, après c'était Saint-Etienne parce que j'ai tout vécu là-bas. Mon rêve c'est de taper le plus grand, le plus haut. Jouer au Vélodrome avec l'ASSE, devant ma famille, dans ma ville, ça a été quelque chose d'incroyable. Ça restera toujours un rêve de jouer à l'Olympique de Marseille. Pourquoi pas un jour, on ne sait jamais", a lancé le défenseur.