Mercato - Wesley Said veut quitter Toulouse

Wesley Said ne compte pas suivre le Toulouse FC en Ligue 2. D'après L'Equipe, l'attaquant de 25 ans a fait part à sa direction de son souhait de poursuivre sa carrière dans l'élite, voire à l'étranger. Une déception pour les décideurs toulousains, qui avaient déboursé 8 millions d'euros sur son transfert en provenance de Dijon, l'été dernier (le plus cher de l'histoire du club), et qui misaient sur lui pour l'opération remontée.

Un coup d'autant plus rude pour le TFC qu'il lui sera difficile de réaliser un retour sur investissement, la valeur de Said ayant automatiquement chuté après une saison 2019-2020, à l'image de celle de l'équipe, compliquée (2 buts et 1 passe en 24 matchs).