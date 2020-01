Mercato - West Ham tient la corde pour Gedson Fernandes

Gedson Fernandes, également suivi par le Milan et l'Olympique Lyonnais, devrait bien rejoindre la Premier League cet hiver, comme il en a émis le souhait. Devenu "persona non grata" au Benfica Lisbonne, le jeune milieu offensif de 20 ans fait l'objet de discussions avancées entre West Ham et le club portugais, selon les informations de Sky Sports. Manchester United est sur les rangs, mais serait donc en passe de se faire coiffer sur le poteau par les Hammers, actuels 16es du championnat britannique. La clause libératoire de Fernandes est fixée à plus de 100 millions d'euros, mais un prêt de dix-huit mois (avec option d'achat) est évoqué.