Mercato - West Ham tient un accord de principe avec Benfica pour Gedson

Voilà une piste de plus qui ne finira pas à l'Olympique Lyonnais. Pisté par les Rhodaniens en tout début de mercato, Gedson Fernandes (21 ans), le milieu de Benfica, va poursuivre sa carrière du côté de l'Angleterre. D'après les informations de Sky Sports, le club de West Ham a trouvé un accord de principe avec les Lisboètes pour le transfert du joueur. Le milieu de terrain serait prêté pour les 18 prochains mois, sans aucune option ni obligation d'achat.

BREAKING: West Ham agree deal in principle to sign Benfica midfielder Gedson Fernandes on 18-month loan with no option or obligation to buy.