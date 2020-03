Mercato - Willian a refusé de prolonger à Chelsea

Selon UOL Esporte, Willian, l'ailier droit de Chelsea, aurait refusé de prolonger avec les Blues. La raison évoquée par les médias brésiliens est celle de la durée du contrat proposé. Le joueur brésilien souhaiterait prolonger de trois ans alors que son club ne lui en propose que deux, comme il l'a confié à Esporte Interativo récemment. "Chelsea m’a offert deux ans de plus, et ils ne vont pas changer ce qu’ils m’ont offert. J’ai dit que je voulais trois ans de plus. La situation est difficile parce que je ne sais pas si cela va être possible que Chelsea fasse une autre offre."

Âgé de 31 ans et auteur de 4 buts et 4 passes décisives en 27 matchs cette saison, le joueur se retrouve pour le moment libre de tout contrat pour le prochain mercato. Arrivé en 2013 en provenance de l'Anji Makhatchkala, contre la somme de 30 millions d'euros, Willian est plus proche que jamais d'un départ. Une situation contractuelle compliquée, qui n'empêche pas le joueur d'être décisif. En effet, il a permis a son équipe mardi d'éliminer Liverpool en FA Cup.