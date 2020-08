Mercato - Willian repousse la dernière offre de Chelsea

En fin de contrat à l'issue de la saison, qui devrait très probablement se conclure samedi après le 8e de finale retour de Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern Munich (défaite 0-3 à l'aller), Willian se rapproche d'un départ de Chelsea. D'après les informations du Guardian, le milieu offensif brésilien a repoussé la dernière proposition des Blues, qui lui offraient un nouveau bail de deux ans.

A bientôt 32 ans (il les fêtera le 9 août), Willian souhaite s'engager pour les trois prochaines saisons et les pensionnaires de Stamford Bridge, malgré l'envie de Frank Lampard de le conserver, ne se projettent pas aussi loin avec lui. Non loin de là, c'est Arsenal qui pourrait en profiter. Les Gunners, qui viennent de battre leur voisin en finale de la FA Cup, pourraient lui rafler l'Auriverde sans débourser la moindre indemnité de transfert. Des négociations seraient déjà en cours avec son entourage. Le FC Barcelone, en revanche, n'aurait pas encore bougé, pour l'instant.

