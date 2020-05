Mercato - Willy Sagnol en dit plus sur ses projets d'avenir...

Willy Sagnol, qui vient quitter RMC Sport, a dévoilé ses nouveaux objectifs personnels pour cet été. L'ancien latéral de l'équipe de France, aujourd'hui entraîneur libre de tout contrat, espère retrouver un challenge intéressant. "Depuis que j'ai arrêté ma carrière de joueur, j'ai fait pas mal de choses. Je me suis occupé du recrutement au Bayern Munich, j'ai été directeur des équipes de France à la Fédération, sélectionneur des Espoirs, entraîneur à Bordeaux, entraîneur adjoint au Bayern. J'ai touché à tous les départements de vie d'un club de football. Ma préférence ira à un projet viable et réaliste. On prête souvent des ambitions à des clubs qui ne se donnent pas les moyens d'y arriver. On verra sous quelle forme cela se matérialisera dans les prochaines semaines" explique-t-il au Parisien.

Associé à la sélection iranienne ces derniers jours, Sagnol a répondu à cette rumeur. "C'est parti du fait que j'ai répondu positivement à la demande d'une télévision iranienne la semaine dernière. Il en a résulté une grosse interview qui a été un succès sur place. Les accointances entre l'Iran et l'Allemagne sont connues, donc tout ce qui vient d'Allemagne est apprécié des Iraniens."