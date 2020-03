Mercato - Wolverhampton : la réponse de Raul Jimenez aux rumeurs de transfert

Arrivé à Wolverhampton en 2018 sous la forme d'un prêt et définitivement acheté l'été dernier, Raul Jimenez brille en Angleterre. Cette saison, l'attaquant mexicain de 28 ans a inscrit 22 buts et délivré 10 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues, de quoi attirer sur lui les regards de plusieurs cadors anglais. Manchester United, Arsenal ou encore Tottenham sont cités parmi les clubs intéressés par son profil. Actuellement confiné, le buteur des Wolves a répondu aux rumeurs de transfert lors d'un live Facebook.

"J'ai un contrat jusqu'en 2023. Ce n'est pas que nous devons nous qualifier pour la Ligue des Champions pour que je reste. Je suis bien ici, heureux avec les Wolves, faisant des choses importantes - moi aussi bien que toute l'équipe. Nous essayons de notre mieux depuis le début de la saison dernière. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue Europa, maintenant nous nous battons pour une place en Ligue des Champions" a-t-il confié, et d'ajouter : "et c'est la grande motivation pour continuer à grandir en tant que joueur et participer à la Ligue des Champions est toujours un plus qui vous satisfait et vous fait penser à de grandes choses."