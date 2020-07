Mercato - Yaya Touré a été proposé en L1 !

Sans club depuis janvier et son départ du club chinois de Huanghai, Yaya Touré (37 ans) est proche de la retraite. Mais on apprend dans les colonnes de Ouest-France que le milieu de terrain ivoirien aurait pu poursuivre sa carrière en France, et plus précisément en Ligue 1, à Brest. C'est le directeur sportif du club breton Grégory Lorenzi qui dévoile l'information. "Là, on m’a proposé Yaya Touré. Il y a deux ans c’était Michael Essien. C’est rare, mais je vois quand même des choses rigolotes. J’ai reçu récemment un message me disant de me positionner sur Franck Ribéry...", révèle le dirigeant brestois, qui n'a donc pas donné suite.