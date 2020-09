Mercato - Yohan Cabaye est toujours sans club

Libre depuis la fin de sa pige d'un an à Saint-Etienne, en juin dernier, Yohan Cabaye est toujours en quête d'un nouveau challenge. "Il y a des pistes, mais pour le moment rien de trop intéressant pour moi... Plus à l'étranger", a confié le milieu de terrain de 34 ans, ce mardi sur le plateau de Téléfoot. "Je continue à me préparer en espérant trouver un point de chute rapidement pour démarrer ma saison." La saison dernière, sous le maillot vert, l'ancien lillois avait participé à 21 matchs toutes compétitions confondues, dont 16 comme titulaire.