Mercato - Yohan Cabaye reste flou sur son avenir

En fin de contrat avec l'AS Saint-Etienne, Yohan Cabaye se pose logiquement des questions sur son avenir. À 34 ans, il est néanmoins certain de vouloir poursuivre sa carrière. En fait, il ne sait pas s'il le fera à Saint-Etienne ou ailleurs. "J'ai envie de poursuivre le foot", répond-il à L'Equipe quand on lui demande s'il souhaite rester dans le Forez. "Je ne veux pas m'arrêter. Cette période d'arrêt forcé me fait mesurer à quel point c'est ma passion (...) Après, j'ai envie de jouer. Que ce soit à Saint-Étienne ou ailleurs. Mon contrat se termine le 30 juin et il n'y a rien d'arrêté."

Cabaye, qui a disputé 21 matchs (toutes compétitions confondues) avec les Verts depuis son recrutement l'été dernier et fait partie des gros salaires de l'effectif stéphanois (100 000 euros mensuels brut d'après L'Equipe), confirme par la suite que des négociations ont été entamées autour d'une potentielle prolongation. "J'ai eu le coach (Claude Puel), qui l'a dit ensuite publiquement. On discute, oui", précise-t-il. "Je ne ferme aucune porte. On est fin mai, les Championnats étrangers ne sont pas finis, on verra. Je n'exclus rien."