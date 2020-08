Mercato - Youcef Atal a pris une décision pour son avenir

Arrivé à Nice en 2018, Youcef Atal (24 ans) avait réalisé une première saison promettante avec le Gym (29 matches en Ligue 1). De nombreux grands clubs européens, dont le PSG, se sont intéressés à son profil. Le latéral droit, vainqueur de la CAN avec l'Algérie en 2019, s'est blessé au genou en décembre dernier et depuis, il n'a plus joué avec les Aiglons. Même si les rumeurs de transfert lui "font plaisir car c'est la récompense de son travail", l'Algérien ne souhaite pas quitter le club azuréen avec qui il est sous contrat jusqu'en 2023.

Dans une interview à L'Équipe, Atal a expliqué son choix de rester à Nice. "Je n'ai pas fait une seconde saison pleine et il faut que j'en fasse une avec la Ligue Europa, ma première Coupe d'Europe", s'est-il justifié. "Je suis bien ici. Le jour où je devrai partir de Nice, ce sera pour un très grand club. Le niveau monte avec la concurrence et ça nous fait déjà du bien". Son principal concurrent cette saison sera Jordan Lotomba, acheté cet été aux Young Boys Berne.