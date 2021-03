Mercato - Zidane surveille de près le dossier Aouar

Confirmé dans ses fonctions d'entraineur du Real Madrid, Zinédine Zidane prépare déjà la saison prochaine. En effet, selon les informations de As, le champion du monde 1998 surveille de près l'évolution du dossier Houssem Aouar (22 ans). Le quotidien sportif espagnol évoque les bonnes relations entre les dirigeants merengue et lyonnais sur le marché des transferts, citant les exemples Karim Benzema, Mariano Diaz ou plus récemment Ferland Mendy, ainsi que le respect mutuel entre le milieu lyonnais et Zidane. ZZ verrait d'ailleurs en l'international tricolore (1 sélection) un potentiel successeur à Luka Modric (35 ans) et Toni Kroos (31 ans), vieillissants. Deux options s'offrent au coach madrilène.

La première, attendre l'été 2022. Cette option présente un risque important, celui de la concurrence. Arsenal, la Juventus et Liverpool apprécient aussi le milieu offensif et surveillent également la situation du numéro 8 des Gones, pour rappel, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec son club formateur. L'autre option, proposer à l'OL une opération incluant un ou plusieurs joueurs de la Casa Blanca. Cela permettrait de faire baisser le prix et d'apporter des jeunes prometteurs de la Fabrica à polir du côté du Groupama Stadium. Reste à savoir ce que décidera Aouar.