Mercato - Zinédine Zidane botte en touche pour Alaba et Mbappé

Dans le viseur du Real Madrid, David Alaba (28 ans) et Kylian Mbappé (22 ans) sont au coeur de toutes les rumeurs et questions des journalistes. Interrogé en conférence de presse sur ces dossiers, l'entraîneur des Merengue Zinédine Zidane (48 ans) a préféré botter en touche.

"Je suis désolé. Je comprends que tu me poses la question. Mais on ne pense qu’à demain (match de Coupe du Roi), le reste, vous êtes là pour en parler. Au final, oui, les grands joueurs choisissent où ils veulent jouer, je pense comme Ronaldo. Mais après, chacun a un contrat, chacun a ses choses... Moi, comme toujours, je ne me mets pas dans les affaires des autres. Je ne pense qu’à mes joueurs. Mais je pense la même chose", a confié l'ancien milieu de terrain.