Mercato - Real Madrid : Zidane craque de plus en plus pour Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga fait de l'oeil à Zinédine Zidane. Le champion du Monde 98, en poste au Real, souhaite s'offrir le jeune milieu rennais.

Pour sa première saison pleine en Ligue 1, à tout juste 17 ans, Eduardo Camavinga a tous les projecteurs placés sur lui. Le jeune milieu défensif du Stade Rennais, qui allie lecture du jeu, technique et qualité de passe, fait sensation dans l'Europe entière à tel point que le PSG, Dortmund et le Real Madrid font notamment partie des clubs intéressés par son profil. Et visiblement, le Real veut passer à la vitesse supérieur.

Selon AS, Zinédine Zidane, l'entraîneur, a fait d'Eduardo Camavinga (36 matchs TCC, 1 but, 2 passes) sa priorité si Paul Pogba ne pouvait pas venir dans la capitale. Le Rennais, sous contrat jusqu'en juin 2021, n'est pas vu comme un plan B par le technicien français mais plutôt comme une option pour l'avenir. Le média hispanique n'hésite pas à prendre exemple sur le recrutement de Raphaël Varane de Lens en 2011, contre 10 millions d'euros.

Toutefois, contrairement au champion du monde 2018, le Real devra sortir le chéquier pour pouvoir s'offrir le jeune Breton. En effet, avec l'inflation des prix, notamment pour les jeunes joueurs à fort potentiel, et les prétentions du SRFC, on estime que le prix de vente de Camavinga est fixé à 50 millions d'euros environ. Le Real ne dépensera pas autant pour le joueur, mais estime qu'une entrevue avec Zidane pourrait être suffisante pour convaincre l'international Espoirs Français de rejoindre la capitale espagnole.