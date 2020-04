Mercato - Zlatan Ibrahimovic est dans le flou complet pour son avenir !

Retraite, nouvelle saison à Milan ou retour en Suède ? Plusieurs options s'offriront à Zlatan Ibrahimovic une fois que le football aura repris ses droits. Mais pour l'heure, l'attaquant de 38 ans assure qu'il n'a aucune idée de ce qu'il en fera.

Fin mars, la presse italienne émettait l'hypothèse de voir Zlatan Ibrahimovic (38 ans) prendre sa retraite dans les prochains mois et prévoyait, a minima, son départ du Milan à l'issue de la saison. "On verra. Je ne sais toujours pas ce que je veux", confiait, quelques jours plus tard, l'attaquant suédois au sujet de son avenir. Dans une interview à Eurosport Suède, il s'est montré un peu plus loquace, mais ne semble toujours pas décidé. "J'ai un contrat avec Milan pour l’instant donc on doit d’abord voir comment les choses finissent là-bas, si elles finissent d’ailleurs", débute Ibra. "Il n’y a pas de décision officielle pour l’instant."

Ibrahimovic était retourné au Milan l'hiver dernier, à l'issue de son contrat avec le Los Angeles Galaxy (MLS). Depuis, il a pris part à 10 matchs sous le maillot rossonero, pour 4 buts inscrits. "J’ai toujours dit que je voulais jouer aussi longtemps que possible mais je veux apporter quelque chose à l’équipe, pas simplement un gars qui joue parce que je suis qui je suis", poursuit l'ancien parisien. "Si j’appartiens à une équipe, je dois être performant donc on verra (...) Je dois y retourner, oui, puisque c’est dans mon contrat. Je me dois de le respecter, comme tout professionnel."

Pour l'heure, Ibrahimovic reprend l'entraînement avec Hammarby, le club suédois dont il est co-propriétaire (à hauteur de 25%). Et bien que le coup de com' ne soit pas à exclure, il ne semble visiblement pas fermé à l'idée d'y poursuivre sa carrière dans un futur proche. "Je ne sais pas, il y a tellement de choses en ce moment...", répond-il lorsqu'on l'interroge sur la possibilité de le voir poser ses valises à Stockholm. "Qui savait que le coronavirus allait débarquer et mettre le monde à l’envers en deux semaines ? Donc, on verra ce qu’il se passe. Pour l’instant, je ne pense pas à tout ça car j’ai un contrat avec Milan."